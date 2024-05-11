Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları Kırklareli'nde sürüyor

Müsabakaların yarın sona ereceğini ifade eden Karakan, şampiyon ve ikinci olan takımın 2025 Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazanacağını kaydetti.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonluk maçlarında kadınlarda 10, erkeklerde ise 12 kulüp yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.