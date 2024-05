Görme engelli Emine, annesinin fedakarlıklarıyla hayata tutundu

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Emine Ökhaş'ın hikayesi, bir annenin sevgi dolu fedakarlıklarının izlerini taşıyor.

Anne Nilüfer Ökhaş (56) Emine'nin görme engelli olduğunu 6 aylıkken fark etti.

Bu zorlu süreçte birçok sağlık kuruluşuna başvuran ancak olumlu bir cevap alamayan Nilüfer Ökhaş, kendi gücü ve sevgisiyle kızının hep yanında oldu. Ancak zorluklar burada bitmedi, Emine 6 yaşındayken babasını bir trafik kazasında kaybetti.

Yaşamları daha da zorlaşan anne ve kızı birbirlerine sarılarak zorlukları aştı.

Anne Nilüfer Ökhaş, Emine'ye sadece anne değil, aynı zamanda bir arkadaş oldu. Onun için hiçbir zaman "yapamazsın" demedi, aksine ona her zaman güvendi ve destek oldu.

- "Ben onun can yoldaşı oldum"

Nilüfer Ökhaş, AA muhabirine, eşinin ölümünün ardından çok zor süreçler geçirdiklerini söyledi.

Kızına hem annelik hem babalık yapmaya çalıştığını belirten Ökhaş, kızı ile tüm zorluklara rağmen mutlu bir yaşam sürdüklerini ifade etti.

Kızının tüm ihtiyaçlarını karşıladığını anlatan Ökhaş, "Hep beraberiz. Ömrüm yettiğince de beraber olacağım, ben onlar için varım. Tek başıma yoku var ettim, doktorlara götürdüm getirdim, eli, ayağı, gözü oldum. Her ihtiyacını karşıladım. Eğitimlerinin ardından şimdi tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılayabiliyor. Ben onun can yoldaşı oldum. Sadece ben ona değil o da bana can yoldaşı oldu." diye konuştu.