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        Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 16:30 Güncelleme: 11.05.2024 - 16:30
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        Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Murat Ç. idaresindeki 59 YS 222 plakalı otomobil ile Halil K. yönetimindeki 72 DN 115 plakalı otomobil hastane kavşağında çarpıştı.

        Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Murat Ç, sağlık ekibince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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