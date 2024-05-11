Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Murat Ç. idaresindeki 59 YS 222 plakalı otomobil ile Halil K. yönetimindeki 72 DN 115 plakalı otomobil hastane kavşağında çarpıştı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Murat Ç, sağlık ekibince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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