Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı

Öte yandan göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı, bir araca el konuldu.

Ekipler kent merkezi ve Kofçaz ilçesinde yaptıkları denetimlerde 28 yabancı uyrukluyu yakaladı.

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