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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, başarılı sporcuyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 10:32 Güncelleme: 12.05.2024 - 10:32
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, başarılı sporcuyla bir araya geldi.

        Talay, Antalya'nın Kemer ilçesinde Uluslararası Kempo Federasyonunca düzenlenen Dünya Kempo Şampiyonası'nda 3'üncü olan milli sporcu Mehmet Baran Şinik'i tebrik etti.

        Pınarhisar'dan her alanda başarılı gençlerin yetiştiğini ifade eden Talay, sporcuların başarıyla da gurur duyduğunu belirtti.

        Şinik de 40 ülkeden katılan 3 bin sporcu arasında 3'üncü olarak Kırklareli'ni ve Pınarhisar'ı en iyi şekilde temsil ettiğini kaydetti.

        - 100. yıl sosyal tesisi yapılıyor

        Vize Belediyesince 100. yıl sosyal tesisi yapımı sürüyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

        Sosyal tesis içerisinde 1000 metrekare kapalı ve 1000 metrekare açık alan düğün salonu yapıldığını ifade eden Özalp, çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

        1500 kişi kapasiteli modern düğün salonlarını kente kazandıracaklarını aktaran Özalp, "Hem yazlık hem de kışlık olarak salonlarımızı hazırlıyoruz. Açık alanda yüzme havuzu da yer alacak. Tesisimizi en kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde iki mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezinin İstasyon ve Akalar mahallelerine 13 Mayıs bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, İstasyon Mahallesi'nde 09.00-10.00, Akalar Mahallesi'nde ise 13.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.

        - Su kuyusu açıldı

        Vize ilçesinde içme suyu kuyusu açıldı.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, Devlet Mahallesi'nde ekiplerin sondaj çalışmalarını takip ederek bilgi aldı.

        Küresel ısınma ve kuraklığın etkilerinin azaltılması amacıyla sondaj gerçekleştirildiğini ifade eden Özalp, küresel ısınma ve kuraklığın etkilerini en aza indirmeye çalıştıklarını kaydetti.

        İlçede su kaynaklarını arttırmaya çalıştıklarını aktaran Özalp, "İlçemizin su sıkıntısını en aza indirmek için ekip arkadaşlarımız ile birlikte gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halkımızın susuz kalmaması için yaptığımız su sondaj çalışması ile bu sıkıntıyı en aza indirmeyi hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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