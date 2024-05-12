Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Ekici'den Hemşireler Haftası mesajı

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Hemşireler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 11:53 Güncelleme: 12.05.2024 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Valisi Ekici'den Hemşireler Haftası mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Hemşireler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Ekici, mesajında, hemşirelerin sağlık hizmetlerinin temel unsurlarında biri olarak kutsal bir mesleği ifa ettiğini belirtti.

        Üstlendikleri görev ve sorumluluk anlayışıyla bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını korumakta, geliştirmekte ve hastalık halinde iyileştirme hizmeti vererek, yurdun her tarafında büyük bir fedakarlıkla görev yaptığını ifade eden Ekici, hemşirelerin "önce insan" diyerek kutsal bir mesleği yerine getirdiklerini bildirdi.

        Ekici, ​​​​​​​mesajında şunları kaydetti:

        "İnsan hayatının ve insana hizmet etmenin kutsallığına inanarak büyük bir sabır ve sevgiyle çalışıp, sağlık sorunu olan tüm bireylerin sağlıklarına kavuşabilmeleri için hizmet eden hemşirelik mesleği gelişen teknolojilere, değişen hizmet anlayışlarına karşın asla değerini yitirmeyen ve yitirmeyecek olan zor ve önemli bir meslek dalıdır. Sağlık hizmetlerinin sunumunda etkin bir rol oynayan ve mesleklerini büyük bir fedakarlıkla yerine getiren, "Önce insan" diyerek topluma hizmeti ilke edinmiş, insan sağlığı için önemli, kutsal bir görevi ifa eden hemşirelerimizin, insan sağlığı için verdikleri bu onurlu hizmet övgüye ve takdire şayandır. Sağlık hizmetlerine sundukları değerli katkılarıyla güçlü ve dayanıklı sağlık sisteminin temelini oluşturan hemşirelerimizin Hemşireler Haftası'nı kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Kırklareli Valisi Ekici'den Engelliler Haftası mesajı
        Kırklareli Valisi Ekici'den Engelliler Haftası mesajı
        Görme engelli Emine, annesinin fedakarlıklarıyla hayata tutundu
        Görme engelli Emine, annesinin fedakarlıklarıyla hayata tutundu
        Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları Kırklareli'nde...
        Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları Kırklareli'nde...