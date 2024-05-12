Kırklareli Valisi Ekici'den Hemşireler Haftası mesajı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Hemşireler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında, hemşirelerin sağlık hizmetlerinin temel unsurlarında biri olarak kutsal bir mesleği ifa ettiğini belirtti.

Üstlendikleri görev ve sorumluluk anlayışıyla bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını korumakta, geliştirmekte ve hastalık halinde iyileştirme hizmeti vererek, yurdun her tarafında büyük bir fedakarlıkla görev yaptığını ifade eden Ekici, hemşirelerin "önce insan" diyerek kutsal bir mesleği yerine getirdiklerini bildirdi.