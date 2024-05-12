Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO) "sorumlu emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı" gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) işbirliğinde oda binasında gerçekleştirilen sınava yaklaşık 10 kursiyer katıldı.

Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarına önem verildiği belirtildi.

Mesleği icra eden kişilerin belgesinin bulunması gerektiğini ifade edilen açıklamada, bu kapsamda zaman zaman eğitim ve sınav gerçekleştirdiklerini kaydedildi.

- Yağmur suyu kanalları temizlendi Lüleburgaz'da yağmur suyu tahliye kanalları temizlendi. Lüleburgaz Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentteki yağmur suyu kanallarında temizlik çalışmasında bulundu. Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, bahar yağışları dolayısıyla kentte olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerin yağmur suyu kanallarını temizlediğini belirtti. Sağanak dolayısıyla cadde ve sokaklarda taşkın yaşanmaması için önlem aldıklarını belirten Gerenli, yağmur suyu tahliye kanallarında biriken atıkları temizleyerek açık tutmaya çalıştıklarını kaydetti.

- Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği genel kurulu yapıldı Lüleburgaz Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin genel kurul toplantısı yapıldı. Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tek liste ile yapılan seçimde Süleyman Sevinç dernek başkanlığına seçildi. Başkan Yardımcısı Ahmet Kanbur, Sekreter Gülçin Gören, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Funda Engin Topluoğlu, Koordinasyon ve İletişim Sorumlusu Ramazan Uras, Şehit Aileleri İletişim Sorumlusu Yasemin Burlu, Gazi Aileleri İletişim Sorumlusu ise Serkan Tekin oldu.