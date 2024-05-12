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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO) "sorumlu emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 14:18 Güncelleme: 12.05.2024 - 14:18
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO) "sorumlu emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı" gerçekleştirildi.

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) işbirliğinde oda binasında gerçekleştirilen sınava yaklaşık 10 kursiyer katıldı.

        Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarına önem verildiği belirtildi.

        Mesleği icra eden kişilerin belgesinin bulunması gerektiğini ifade edilen açıklamada, bu kapsamda zaman zaman eğitim ve sınav gerçekleştirdiklerini kaydedildi.

        - Yağmur suyu kanalları temizlendi

        Lüleburgaz'da yağmur suyu tahliye kanalları temizlendi.

        Lüleburgaz Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentteki yağmur suyu kanallarında temizlik çalışmasında bulundu.

        Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, bahar yağışları dolayısıyla kentte olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerin yağmur suyu kanallarını temizlediğini belirtti.

        Sağanak dolayısıyla cadde ve sokaklarda taşkın yaşanmaması için önlem aldıklarını belirten Gerenli, yağmur suyu tahliye kanallarında biriken atıkları temizleyerek açık tutmaya çalıştıklarını kaydetti.

        - Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği genel kurulu yapıldı

        Lüleburgaz Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin genel kurul toplantısı yapıldı.

        Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Tek liste ile yapılan seçimde Süleyman Sevinç dernek başkanlığına seçildi.

        Başkan Yardımcısı Ahmet Kanbur, Sekreter Gülçin Gören, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Funda Engin Topluoğlu, Koordinasyon ve İletişim Sorumlusu Ramazan Uras, Şehit Aileleri İletişim Sorumlusu Yasemin Burlu, Gazi Aileleri İletişim Sorumlusu ise Serkan Tekin oldu.

        Sevinç, konuşmasında, destek veren herkese teşekkür ederek, dernek faaliyetlerinin artarak devam edeceğini kaydetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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