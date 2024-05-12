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        Kırklareli'nde oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi

        Kırklareli'nde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 16:44 Güncelleme: 12.05.2024 - 16:44
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        Kırklareli'nde oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi
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        Kırklareli'nde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Merkeze bağlı Eriklice köyünde, sağanak yağış öncesi hortum meydana geldi.

        Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen, metrelerce yükseklikteki hortum, herhangi bir hasara yol açmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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