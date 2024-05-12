Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları Kırklareli'nde sona erdi

Şampiyon ve ikinci olan takımlar 2025 Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı.

Erkeklerde de yine Gaziantep Polisgücü şampiyon, Nizip Zeyugma ikinci ve Suruç Hokey ise üçüncü oldu.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonluk maçlarında kadınlarda 10, erkeklerde ise 12 kulüp yer aldı.

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