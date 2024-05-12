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        Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları Kırklareli'nde sona erdi

        Kırklareli'nde yapılan Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 20:35 Güncelleme: 12.05.2024 - 20:35
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        Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları Kırklareli'nde sona erdi
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        Kırklareli'nde yapılan Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları sona erdi.

        Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonluk maçlarında kadınlarda 10, erkeklerde ise 12 kulüp yer aldı.

        Çim hokey sahasında gerçekleştirilen müsabakalarda, kadınlarda Gaziantep Polisgücü şampiyon olurken, Alanya Stars ikinci, Kırıkkale GSK üçüncü sırayı aldı.

        Erkeklerde de yine Gaziantep Polisgücü şampiyon, Nizip Zeyugma ikinci ve Suruç Hokey ise üçüncü oldu.

        Türkiye Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksek, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını verdi.

        Şampiyon ve ikinci olan takımlar 2025 Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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