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        Kırklareli Valisi Ekici'den Dünya Çiftçiler Günü mesajı

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 09:38 Güncelleme: 13.05.2024 - 09:38
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        Kırklareli Valisi Ekici'den Dünya Çiftçiler Günü mesajı
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Ekici, mesajında çiftçilerin emeğinin kutsal olduğunu belirtti.

        Çiftçinin emek veren ve üreten kişi olduğunu bildiren Ekici, ülkelerin gelişmesi ve kalkınmasında tarımın çok önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

        Tarımın Türkiye'nin ana kaynaklarından olduğunu aktaran Ekici, mesajında şunları kaydetti:

        "Gıda ihtiyaçlarını karşılaması bakımından tarımın diğer sektörlere oranla gelişme sürecinde birincil olarak desteklenmesi elzemdir. Ülkemizde son yıllarda tarım alanında çok başarılı çalışmalar yürütülmüş ve tarım sektörümüz önemli bir büyüme göstermiştir. Bereketli ve cömert topraklarımıza alın terini akıtan çiftçilerimizin ekonominin büyümesinde ve gelişmesinde katkısı büyüktür.

        Tarım ve hayvancılık üretiminin her kademesinde çalışan vefakar çiftçilerimizin, üretim ve verimliliğin arttırılması, yaşam şartlarının yükseltilmesi, ürettikleri ürünlerin pazarlara ulaştırılması, ülkemizin ve bölgemizin tarım ve hayvancılığının kalkınmasında yüksek öneme sahiptir. İlimizde tarıma, hayvancılığa kısacası çiftçiye yönelik yatırımları destekleyici çalışmalarımız artarak devam etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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