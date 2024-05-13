Kırklareli'nde kaçakçılık yaptığı iddiasıyla iki sanığa 5'er yıla kadar hapis istemi Kırklareli'nde, Bulgaristan'dan yasa dışı yollarla araç yedek parçası, kozmetik eşya, cinsel içerikli ürün ve teknolojik ürün kaçakçılığı yaptığı iddia edilen iki sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 13.05.2024 - 10:20 Güncelleme: 13.05.2024 - 10:20 facebook

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