İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, personelin Pehlivanköy, Kofçaz, Vize ve Babaeski ilçelerinde ziyaretlerde bulunulduğu belirtildi.

Kendilerine iletilen sorunları çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını belirten Sarıçam, her fırsatta esnaf ziyaretinde bulunduklarını kaydetti.

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