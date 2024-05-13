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        Kırklareli'nden kısa kısa

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 11:00 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:00
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam esnaf ziyaretinde bulundu.

        Sarıçam, esnafların isteklerini dinleyip vatandaşlarla sohbet etti.

        Kendilerine iletilen sorunları çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını belirten Sarıçam, her fırsatta esnaf ziyaretinde bulunduklarını kaydetti.

        - Öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Kırklareli'nde "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pehlivanköy ilçesinde Atatürk İlkokulunu ziyaret etti.

        Ekipler öğrencilere trafik kuralları konusunda bilgi verdi.

        Eğitimin ardından öğrencilere boyama kitabı ile "Trafik Dedektifi Kimlik Kartı" dağıtıldı.

        Eğitimlerin tüm okullarda düzenleneceği ifade edildi.

        - Jandarma ekipleri şehit annelerini ziyaret etti

        Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri şehit annelerini ziyaret etti.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, personelin Pehlivanköy, Kofçaz, Vize ve Babaeski ilçelerinde ziyaretlerde bulunulduğu belirtildi.

        Açıklamada, personelin şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutlayıp çiçek verdiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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