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        Kırklareli'nden kısa kısa

        30. Kırklareli Uluslararası Karagöz Kültür, Sanat ve Kakava Festivali 23-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 16:30 Güncelleme: 13.05.2024 - 16:30
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        30. Kırklareli Uluslararası Karagöz Kültür, Sanat ve Kakava Festivali 23-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, halkın özlemle beklediği festivalin coşkuyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

        Festivallerin halkın birlik ve beraberliği ile kentin tanıtımı açısından önemli olduğunu ifade eden Bulut, kentte Kakava ateşinin yeniden yanacak olmasından dolayı heyecanlı olduklarını belirtti.

        Bulut, festival programının ilerleyen günlerde netleşeceğini aktardı.

        - Kanser hastalığı hakkında vatandaşlara bilgi verildi

        Demirköy ilçesinde vatandaşlara kanser hakkında bilgi verildi.

        Hastane başhekimi Sema Kalfalı, hastanenin eğitim salonunda düzenlenen programda, kanser hastalığının dünyada artan bir sağlık problemi olduğunu söyledi.

        Türkiye'de 100 bin erkeğin 278'inde, 100 bin kadının ise 188'inde kanser hastalığının görüldüğünü ifade eden Kalfalı, "Erkeklerde akciğer kanseri, kadınlarda ise meme kanseri en sık görülen kanser türleridir." dedi.

        Kalfalı, tüm vatandaşları kanser tarama merkezlerine davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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