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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde lise öğrencileri kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 09:01 Güncelleme: 14.05.2024 - 09:01
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde lise öğrencileri kan bağışında bulundu.

        Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesince Anadolu Lisesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Çok sayıda öğrenci kan bağışında bulundu.

        Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer ile Belediye Başkanı Derya Bulut okulu ziyaret ederek kan bağışında bulunan öğrencilere teşekkür etti.

        - Okul kantinleri denetlendi

        Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçedeki okul kantinlerini denetledi.

        Ekipler denetimde etiket, son tüketim tarihi, saklama koşulları ve hijyen kontrollerinde bulundu.

        Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        - Özel öğretim öğrencileri diş sağlığı taramasından geçirildi

        Kırklareli'nde özel öğretim öğrencileri ağız ve diş sağlığı taramasından geçirildi.

        Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görevli hekimler tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla Kırklareli Bilal Yapıcı Özel Eğitim Okulu öğrencilerinin diş sağlığı taraması yapıldı.

        Taramanın ardından öğrenci velileri bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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