Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görevli hekimler tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla Kırklareli Bilal Yapıcı Özel Eğitim Okulu öğrencilerinin diş sağlığı taraması yapıldı.

Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer ile Belediye Başkanı Derya Bulut okulu ziyaret ederek kan bağışında bulunan öğrencilere teşekkür etti.

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