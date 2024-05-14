Kırklareli'nde polis, vatandaşları trafik kuralları hakkında bilgilendirdi

Standı ziyaret eden vatandaşlara, yaya ve okul geçitlerinin önemi, alkollü araç kullanılmaması, emniyet kemeri kullanımının önemi, güvenli karşıdan karşıya geçiş yöntemleri, genel trafik kuralları ve trafik işaret levhaları gibi konularda bilgi verildi.

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