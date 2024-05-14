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        Kırklareli'nde polis, vatandaşları trafik kuralları hakkında bilgilendirdi

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 09:21 Güncelleme: 14.05.2024 - 09:21
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        Kırklareli'nde polis, vatandaşları trafik kuralları hakkında bilgilendirdi
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        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

        Pehlivanköy Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Şubesi ekipleri halk pazarında stant açtı.

        Standı ziyaret eden vatandaşlara, yaya ve okul geçitlerinin önemi, alkollü araç kullanılmaması, emniyet kemeri kullanımının önemi, güvenli karşıdan karşıya geçiş yöntemleri, genel trafik kuralları ve trafik işaret levhaları gibi konularda bilgi verildi.

        Bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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