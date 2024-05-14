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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize ilçesinde öğrenciler "Sıfır Atık" Projesi hakkında bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 10:20 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:20
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize ilçesinde öğrenciler "Sıfır Atık" Projesi hakkında bilgilendirildi.

        Vize Belediyesince ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmaları kapsamında atıkların geri dönüşüme kazandırılmasının önemi anlatıldı.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, "Sıfır Atık" Projesi ile döngüsel ekonomi modeli çerçevesinde kaynakların verimli kullanılmasının sağlanabileceğini belirtti.

        Atıkların kontrol altına alınarak gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir ülke bırakabileceğini aktaran Özalp, herkesin çabası ve özverisiyle daha yaşanabilir bir dünya oluşturulabileceğini kaydetti.

        - LGS hazırlık sınavı yapıldı

        Vize ilçesinde LGS hazırlık sınavı yapıldı.

        Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin LGS'ye en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

        LGS hazırlık sınavları gerçekleştirdiklerini ifade eden Akdemir, öğrencilerin sınavlarda hem eksiklerini tespit edebildiğini, hem de sınav stresini daha çok kontrol altına alabildiğini kaydetti.

        Akdemir, öğrencilerin daha fazla başarılı olabilmesi amacıyla LGS hazırlıklarının son güne kadar sürdüreceklerini bildirdi.

        - Değerlendirme toplantısı yapıldı

        Pınarhisar Belediyesince hizmet değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Belediye Başkanı İhsan Talay başkanlığında belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilçede tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler görüşüldü.

        Talay, konuşmasında, kısa sürede Pınarhisar'ın çehresini değiştirdiklerini söyledi.

        Güzel hizmetlere imza attıklarını ifade eden Talay, vatandaş odaklı çalışmalar yürüterek her alanda sorunların giderilerek ihtiyaçların karşılandığını kaydetti.

        Talay, "İlçemiz için var gücümüzle çalışmaya ve altın çağımızda emin adımlar ile yürümeye devam edeceğiz." dedi.

        Toplantıya belediye birim müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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