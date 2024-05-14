Vize ilçesinde öğrenciler "Sıfır Atık" Projesi hakkında bilgilendirildi.

Vize Belediyesince ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmaları kapsamında atıkların geri dönüşüme kazandırılmasının önemi anlatıldı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, "Sıfır Atık" Projesi ile döngüsel ekonomi modeli çerçevesinde kaynakların verimli kullanılmasının sağlanabileceğini belirtti.

Atıkların kontrol altına alınarak gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir ülke bırakabileceğini aktaran Özalp, herkesin çabası ve özverisiyle daha yaşanabilir bir dünya oluşturulabileceğini kaydetti.

- LGS hazırlık sınavı yapıldı Vize ilçesinde LGS hazırlık sınavı yapıldı. Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin LGS'ye en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti. LGS hazırlık sınavları gerçekleştirdiklerini ifade eden Akdemir, öğrencilerin sınavlarda hem eksiklerini tespit edebildiğini, hem de sınav stresini daha çok kontrol altına alabildiğini kaydetti. Akdemir, öğrencilerin daha fazla başarılı olabilmesi amacıyla LGS hazırlıklarının son güne kadar sürdüreceklerini bildirdi.

- Değerlendirme toplantısı yapıldı Pınarhisar Belediyesince hizmet değerlendirme toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı İhsan Talay başkanlığında belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilçede tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler görüşüldü. Talay, konuşmasında, kısa sürede Pınarhisar'ın çehresini değiştirdiklerini söyledi. Güzel hizmetlere imza attıklarını ifade eden Talay, vatandaş odaklı çalışmalar yürüterek her alanda sorunların giderilerek ihtiyaçların karşılandığını kaydetti.