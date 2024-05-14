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        Kırklareli'nde Dünya Çiftçiler Günü törenle kutlandı

        Kırklareli'nde Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 10:55 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:55
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        Kırklareli'nde Dünya Çiftçiler Günü törenle kutlandı
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        Kırklareli'nde Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, Ziraat Odası Genel Sekreteri Didem Şimşek'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

        Tören saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Şimşek, törende yaptığı konuşmada, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

        Çiftçilerin fedakarca çalıştıklarını ifade eden Şimşek, Kovid-19 salgın sürecinde tarımın öneminin bir kez daha anlaşıldığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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