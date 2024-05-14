Kırklareli'nde kamyonetine "çakar lamba" taktıran sürücüye ceza uygulandı
Kırklareli'nde "çakar lamba" kullanan kamyonet sürücüsüne idari para cezası verildi.
Kırklareli'nde "çakar lamba" kullanan kamyonet sürücüsüne idari para cezası verildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uygulama yapan ekipler Erikler köyünde çakar lamba kullandığını belirledikleri kamyoneti durdurdu.
Sürücüye idari para cezası uygulandı. Araçtaki çakar lamba sistemi söktürüldü.
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