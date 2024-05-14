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        Kırklareli'nde kamyonetine "çakar lamba" taktıran sürücüye ceza uygulandı

        Kırklareli'nde "çakar lamba" kullanan kamyonet sürücüsüne idari para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 13:22 Güncelleme: 14.05.2024 - 13:22
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        Kırklareli'nde kamyonetine "çakar lamba" taktıran sürücüye ceza uygulandı
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        Kırklareli'nde "çakar lamba" kullanan kamyonet sürücüsüne idari para cezası verildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uygulama yapan ekipler Erikler köyünde çakar lamba kullandığını belirledikleri kamyoneti durdurdu.

        Sürücüye idari para cezası uygulandı. Araçtaki çakar lamba sistemi söktürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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