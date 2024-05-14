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        Kırklareli'nde sülük kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık duruşmaya zorla getirilecek

        Romanya'dan kaçak yollarla 65 kilogram sülüğü Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirmeye çalıştığı iddia edilen sanık hakkında mahkemece zorla getirme kararı çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 13:36 Güncelleme: 14.05.2024 - 13:36
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        Kırklareli'nde sülük kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık duruşmaya zorla getirilecek
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        Romanya'dan kaçak yollarla 65 kilogram sülüğü Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirmeye çalıştığı iddia edilen sanık hakkında mahkemece zorla getirme kararı çıkarıldı.

        Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık S.G. katılmadı.

        Duruşmada, kamu avukatı hazır bulundu.

        Mahkeme sanık S.G. hakkında zorla getirme kararı verdi.

        - Olay

        S.G. yönetimindeki TL08KAN plakalı otomobil, 21 Eylül 2023 tarihinde Bulgaristan'dan Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı sırada gümrük muhafaza ekiplerinde aramaya tabi tutulmuş, otomobilde 65 kilogram sülük ele geçirilmişti.

        Kaçakçılık suçundan gözaltına alınan şüpheli S.G, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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