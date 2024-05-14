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        Kırklareli'nde tarihi eser kaçakçılığından üç sanığa 5'er yıla kadar hapis istemi

        Kırklareli'nde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen üç sanık hakkında 5'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 17:40 Güncelleme: 14.05.2024 - 17:40
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        Kırklareli'nde tarihi eser kaçakçılığından üç sanığa 5'er yıla kadar hapis istemi
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        Kırklareli'nde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen üç sanık hakkında 5'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuksuz sanık E.G, M.A. ve M.Ö. hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine Kırklareli Sulh Ceza Hakimliği kararına istinaden çalışma yaptığı, Babaeski kara yolu uygulama noktasında durdurulan M.A. idaresindeki otomobilde yapılan aramada, 2 Arapça kitap, 130 sikke, 26 yüzük, 167 çeşitli boy ve ebatlarda yüzük, küpe, bileklik gibi metal objenin ele geçirildiği belirtiliyor.

        Sanık M.A'nın iddianamedeki savunmasında, otomobilde ele geçirilen malzemeleri tarlada bulduğunu, tarihi eser niteliği taşımadığını ileri sürdüğü yer alıyor.

        - Olay

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobil ile tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine Kırklareli Sulh Ceza Hakimliği kararına istinaden 11 Ocak'ta Babaeski kara yolu uygulama noktasında M.A. yönetimindeki otomobili durdurmuş, yapılan aramada siyah bir çanta içerisinde 2 Arapça kitap, 130 sikke, 26 yüzük, 167 çeşitli boy ve ebatlarda yüzük, küpe, bileklik gibi metal obje ele geçirilmişti.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

        Ele geçirilen tarihi eserler adli emanete alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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