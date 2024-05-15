Kırklareli'nde hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı

Eviş ise her Müslüman'ın kutsal toprakları görmesi gerektiğini kaydetti.

Ekici, hac ziyaretinin önemli bir ibadet olduğunu söyledi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda 63 kişi için tören düzenlendi.

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