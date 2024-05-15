Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı'yı ziyaret etti.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı'yı ziyaret etti.
Bulut, çalışmaları hakkında Aslancı'ya bilgi verdi.
Aslancı'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
- Kaymakam Bayram, aronya üreticisini ziyaret etti
Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, aronyo üreticisi Bahtiyar Gürdal'ı ziyaret etti.
Bayram bir süre aronya yetiştirilen alanı gezerek Bayram'dan bilgi aldı.
Üzümsü meyvelerin üretim alanlarının genişlemesinin önemli olduğunu ifade eden Bayram, Gürdal'a çalışmalarında başarı diledi.
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