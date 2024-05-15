Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde Gençlik Haftası törenle kutlandı

        Kırklareli'nde Gençlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 12:11 Güncelleme: 15.05.2024 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde Gençlik Haftası törenle kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde Gençlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

        Törene, şube müdürleri, antrenörler ve sporcular katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yeniden yargılama talebi reddedildi
        Yeniden yargılama talebi reddedildi
        Türkiye, Avrupa'nın zirvesinde
        Türkiye, Avrupa'nın zirvesinde
        Biden İsrail'e hızlı silah sevkiyatı tasarısını veto edecek
        Biden İsrail'e hızlı silah sevkiyatı tasarısını veto edecek
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Kanınızı içsem doymam!
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Kanınızı içsem doymam!
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Sahte raporla tatile hapis cezası!
        Sahte raporla tatile hapis cezası!
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        108 gün sonra gelen mutluluk
        108 gün sonra gelen mutluluk
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi

        Benzer Haberler

        Trakya'dan yapılan ihracat 11 yılda yüzde 133 arttı
        Trakya'dan yapılan ihracat 11 yılda yüzde 133 arttı
        Omurgası 19 platinle desteklenen sporcu para masa tenisinde rakiplerine şan...
        Omurgası 19 platinle desteklenen sporcu para masa tenisinde rakiplerine şan...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı
        Kırklareli'nde hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı
        Kırklareli'nde tarihi eser kaçakçılığından üç sanığa 5'er yıla kadar hapis...
        Kırklareli'nde tarihi eser kaçakçılığından üç sanığa 5'er yıla kadar hapis...
        Kırklareli'nde sülük kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık duruşm...
        Kırklareli'nde sülük kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık duruşm...