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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nin Beypınar köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 14:15 Güncelleme: 15.05.2024 - 14:15
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nin Beypınar köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.

        İl Müftülüğünce köy camisinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunup şükür namazı kılındı.

        Köy Muhtarı Mehmet Şahin, yaptığı konuşmada, her yıl köyde yağmur ve şükür duası gerçekleştirdiklerini belirterek, edilen duaların kabul olmasını diledi.

        Yağmur duasına Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, İl Genel Meclisi üyeleri ile köy muhtarları katıldı.

        - Atatürk Anıtı'nın bakım ve onarımı yapıldı

        Kavaklı Belediyesince Atatürk Anıtı'nda bakım ve onarım çalışması yapıldı.

        Belediye Başkanı Ufuk İn, yaptığı açıklamada, anıtın bakım ve onarımının gerçekleştirildiğini belirtti.

        Hava şartları dolayısıyla deforme olan kısımların onarıldığını ifade eden İn, anıtın yeniden boyandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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