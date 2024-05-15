Hava şartları dolayısıyla deforme olan kısımların onarıldığını ifade eden İn, anıtın yeniden boyandığını kaydetti.

Belediye Başkanı Ufuk İn, yaptığı açıklamada, anıtın bakım ve onarımının gerçekleştirildiğini belirtti.

Köy Muhtarı Mehmet Şahin, yaptığı konuşmada, her yıl köyde yağmur ve şükür duası gerçekleştirdiklerini belirterek, edilen duaların kabul olmasını diledi.

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