Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut sosyal medya paylaşımlarına yanıt verdi:

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, belediye yönetiminde kimsenin keyfi yönetimine izin vermeyeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 17:51 Güncelleme: 15.05.2024 - 17:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut sosyal medya paylaşımlarına yanıt verdi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, belediye yönetiminde kimsenin keyfi yönetimine izin vermeyeceklerini söyledi.

        Kırklareli Belediye Meclisi mayıs ayı ikinci birleşimi Bulut başkanlığında belediyede gerçekleşti.

        Toplantıda, geçen yılın mali gelir, gider kesin hesabı ile 2023 yılı mali taşınır kesin hesabı gündem maddesi görüşüldü.

        Hesap cetvellerinin okunmasının ardından, gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

        - Başkan Bulut paylaşımlara cevap verdi

        Bulut, toplantıyı kapatmasının ardından mayıs ayının ilk meclis birleşimi sonrası sosyal medya üzerinden kendisi hakkındaki bazı yorum ve paylaşımlara cevap vermek istediğini ifade etti.

        Her zaman birlik, beraberlik ve bütünlüğün sağlanması için ciddi bir sabır ve özveri sergilediğini ifade eden Bulut, herkesin kendi iradesiyle mecliste görüşülen gündem maddelerini kabul ya da reddetme hakkı olduğunun altını çizdi.

        Paylaşımlarda bazı vakıflara yakın olduğuna ilişkin iddialar ortaya atıldığı ve yorumlar yapıldığını anımsatan Bulut, şunları kaydetti:

        "Soyutluktan bahseden bu arkadaş, elinde mezura mı var? Herhangi bir vakfa ya da derneğe karşı benim yakınlığımı nasıl ölçüyor. Nasıl somutlaştırdınız bunu. Neye dayanarak, neyle ölçtünüz. Bu iyi niyet mi? Bugüne kadar 'Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, hiç kimseyi ayırmayacağız bu bize seçim kaybetmeye sebebiyet verse bile' dedik. Bu makamlar gelip geçiyor, hayat gelip geçiyor, vatan olmadıktan sonra, millet olmadıktan sonra, birlik, beraberlik olmadıktan sonra belediye başkanı olsan ne olur olmasan ne olur." diye konuştu.

        Bulut, keyfi yönetim anlayışına her zaman karşı olduğunu vurguladı.

        Geçmiş dönem yönetimde bulunan isimlerin yakınlarının belediyede çalıştığını ve kendisi için bir sakıncası olmadığını ifade eden Bulut, "Hakkaniyet çerçevesinde araştırıyoruz. Neyi devraldığımızı bilelim, gömleğimizin ilk düğmesini doğru ilikleyelim de 'Derya Bulut dahi keyfi yönetemesin burayı' diye. Kanun mevzuat ne diyorsa o doğrultuda devam etsin. Yani 'ben burayı babamın çiftliğine çevirmeyeyim' diye araştırıyoruz." dedi.

        Bulut, kendisini bir vakıf ya da dernekle özdeşleştireceklere tek adres göstereceğini o adresin de Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olduğunu söyledi.

        Konuşması sonrası Bulut, salondan ayrıldı.

        CHP Grup Başkanı Serhat Şişmanoğlu da söz alarak fikir farklılıklarının her zaman olacağını ifade ederek, geçen toplantı sonrası sosyal medyadan nahoş paylaşımlar yapıldığını belirtti.

        Şişmanoğlu, Kırklareli'ne hizmet için çalışılması gerektiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın
        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın
        Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
        Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
        Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Erkek arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
        Erkek arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
        Ayten Gökçer'e veda
        Ayten Gökçer'e veda
        Konserde korkunç kaza; kısmen felç oldu
        Konserde korkunç kaza; kısmen felç oldu
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü etkinlikle kutlandı
        Kırklareli'nde Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü etkinlikle kutlandı
        Kırklareli'nde Gençlik Haftası törenle kutlandı
        Kırklareli'nde Gençlik Haftası törenle kutlandı
        Trakya'dan yapılan ihracat 11 yılda yüzde 133 arttı
        Trakya'dan yapılan ihracat 11 yılda yüzde 133 arttı
        Omurgası 19 platinle desteklenen sporcu para masa tenisinde rakiplerine şan...
        Omurgası 19 platinle desteklenen sporcu para masa tenisinde rakiplerine şan...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa