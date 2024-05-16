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        Kırklareli Valisi Ekici, başarılı sporcularla bir araya geldi

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, başarılı sporcuları kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 08:51 Güncelleme: 16.05.2024 - 08:51
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        Kırklareli Valisi Ekici, başarılı sporcularla bir araya geldi
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, başarılı sporcuları kabul etti.

        Vali Ekici, konutunda kabul ettiği masa tenisinde Türkiye ve Avrupa'da şampiyonluklar elde eden Binnur Yalçınkaya, Mert Çalışkan, Hale Cansu Öge ve Erman Çetiner'i tebrik etti.

        Sporcuların başarılarıyla gururlandıklarını ifade eden Ekici, kentin adının sporla duyurulmasının önemli olduğunu söyledi.

        Spora ve sporcuya gereken desteği verdiklerini belirten Ekici, spor alanında yatırımların devam ettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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