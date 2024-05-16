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        Kırklareli'nde engelli öğrenciler dans ve ritim gösterisi yaptı

        Kırklareli'nde Engelliler Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 12:37 Güncelleme: 16.05.2024 - 12:37
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        Kırklareli'nde engelli öğrenciler dans ve ritim gösterisi yaptı
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        Kırklareli'nde Engelliler Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Halk Eğitimi Merkezi Özel Yürekler Özel Eğitim Kurs Merkezi tarafından, merkez salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler dans ve ritim gösterisi yaptı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, etkinlik öncesinde yaptığı konuşmada, özel gereksinimli bireylerin, dünyadaki en değerli insanlar olduğunu söyledi.

        Özel gereksinimli bireylerin engelli olmadığını ifade eden Özefsun, herkesin ön yargılarını kırarak onların önündeki engelleri kaldırmaya çalışması gerektiğini belirtti.

        Özellikle özel gereksinimli çocukların daha fazla ilgiye, şefkate ve sevilmeye ihtiyacı olduğunu dile getiren Özefsun, onların kıymetli birer hazine olarak kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.

        Özefsun, Engelliler Haftası kapsamında hazırlanan programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Baş ise hazırladıkları kurs programı ile özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin hayat boyu öğrenmeye katılımı ve yayın eğitim hizmetlerine erişimi sağladıklarını bildirdi.

        Kurslarda özel gereksinimli bireylere temel öz bakım becerileri kazandırdıklarını ifade eden Baş, bağımsız yaşam ve mesleki becerilerini de geliştirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

        Etkinliğe Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer ile öğrenci velileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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