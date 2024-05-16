Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 12:40 Güncelleme: 16.05.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Belediye Başkanı İhsan Talay, Beylik Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

        Yollarının tamamının yenileneceğini belirten Talay, vatandaş odaklı hizmetleri sürdürdüklerini kaydetti.

        - Başkan Talay'a ziyaret

        Pınarhisar Gençlik ve Spor Müdürü Hekim Demirci, Belediye Başkanı İhsan Talay'ı ziyaret etti.

        Talay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gençlik Haftası'nı kutladı.

        Gençlerin geleceğin neferleri olduğunu ifade eden Talay, gençlere yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirtti.

        Ziyarette Gençlik Merkezi Müdür Vekili Abdurrahman Rışvanoğlu ile farklı branşlardan sporcular hazır bulundu.

        - İlçe meydanı yenileniyor

        Vize Belediyesince ilçe meydanında bakım ve onarım çalışması yapılıyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, ekiplerin çalışmalarını takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

        Kış aylarında hava şartları dolayısıyla zemin ve çevre duvarlarda deformelerin oluştuğunu ifade eden Özalp, ekiplerin bozulan alanları yenilediğini belirtti.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde bir köy ve mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Lüleburgaz ilçesinin Seyitler köyü ile kent merkezinin Demirtaş Mahallesi'ne 17 Mayıs Cuma bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler Seyitler köyünde 09.00-15.00, Demirtaş Mahallesi'nde ise 13.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.

        - Doğurganlık hızı en yüksek il Tekirdağ

        Trakya'da doğurganlık hızı en yüksek il Tekirdağ oldu.

        Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK), 2023 yılına ilişkin doğum istatistikleri verileri açıklandı.

        Buna göre, geçen yıl Türkiye'de 958 bin 408 çocuk dünyaya geldi.

        Verilere göre, Trakya'da en çok doğurganlık hızına sahip il binde 1,45 oranla Tekirdağ başta gelirken, binde 1,24 ile Kırklareli ve binde 1,23 ile Edirne takip etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Kızını öldüren torunundan şikayetçi olmadı!
        Kızını öldüren torunundan şikayetçi olmadı!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        10 yıldır beklenen gün geldi! Mustafa Erdem tutuklandı
        10 yıldır beklenen gün geldi! Mustafa Erdem tutuklandı
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde engelli öğrenciler dans ve ritim gösterisi yaptı
        Kırklareli'nde engelli öğrenciler dans ve ritim gösterisi yaptı
        Kırklareli Valisi Ekici, başarılı sporcularla bir araya geldi
        Kırklareli Valisi Ekici, başarılı sporcularla bir araya geldi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut sosyal medya paylaşımlarına yanıt v...
        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut sosyal medya paylaşımlarına yanıt v...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü etkinlikle kutlandı
        Kırklareli'nde Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü etkinlikle kutlandı