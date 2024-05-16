Kırklareli'nde 2 göçmen kaçakçılığı sanığına 12'şer yıla kadar hapis istemi

Kırklareli'nde, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklu 2 sanık hakkında 12'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca İ.B. ile Ö.G. hakkında hazırlanan iddianame, Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık Ö.G'nin, yönetimindeki panelvan araç ile yasa dışı yollarla Bulgaristan sınırını geçemeyen 12 düzensiz göçmeni İstanbul'a götürmeye çalışırken sanık İ.B. ile jandarma ekiplerince yakalandığı belirtiliyor.

Sanıkların, jandarma kontrol noktaları öncesinde düzensiz göçmenleri indirip, kontrol noktalarını geçtikten sonra yeniden araca aldığı, köy yollarından İstanbul'a ulaşmaya çalıştığı aktarılıyor.

Her düzensiz göçmen ile 8 bin lira karşılığında anlaştıkları bilgisine yer verilen sanıklar İ.B. ve Ö.G. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan 7 yıl 6 aydan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

- Olay

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 Aralık 2023'te düzensiz göçmenlerin olduğu belirlenen bir panelvanın Demirköy ilçesinden İstanbul istikametine seyrettiği bilgisi üzerine çalışma yapmıştı.

İçerisinde 12 düzensiz göçmen olduğu tespit edilen Ö.G. idaresindeki panelvan durdurulmuş, gözaltına alınan İ.B. ve Ö.G. tutuklanmıştı.