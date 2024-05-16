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        Kırklareli'nde keçe işleme sanatıyla yapılan "Çingene kızı" tablosu ilgi çekti

        Kırklareli'nde keçe işleme sanatıyla yapılan "Çingene kızı" tablosu ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 13:52 Güncelleme: 16.05.2024 - 13:52
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        Kırklareli'nde keçe işleme sanatıyla yapılan "Çingene kızı" tablosu ilgi çekti
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        Kırklareli'nde keçe işleme sanatıyla yapılan "Çingene kızı" tablosu ilgi gördü.

        Müzeler Haftası kapsamında Kent Müzesi'nde unutulmaya yüz tutmuş keçe işleme sanatı ile yapılan eserlerden oluşan sergi açıldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, programda yaptığı konuşmada, müzelerin insanların ortak kültür mirasının gelecek kuşaklara aktarıldığı yerler olduğunu söyledi.

        Keçe işleme sanatının gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini ifade eden Şen, müzecilik faaliyetlerini arttırmak için çalıştıklarını kaydetti.

        Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şen, Müze Müdür Vekili İlknur Yaz sergiyi gezerek keçe sanatçısı Ergül Okan'dan bilgi aldı.

        Sergide 30 eser arasında bulunan "Çingene kızı" tablosu ilgi gördü.

        Sergi hafta sonuna kadar açık kalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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