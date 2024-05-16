Kırklareli'nde keçe işleme sanatıyla yapılan "Çingene kızı" tablosu ilgi çekti

Kırklareli'nde keçe işleme sanatıyla yapılan "Çingene kızı" tablosu ilgi gördü.

Müzeler Haftası kapsamında Kent Müzesi'nde unutulmaya yüz tutmuş keçe işleme sanatı ile yapılan eserlerden oluşan sergi açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, programda yaptığı konuşmada, müzelerin insanların ortak kültür mirasının gelecek kuşaklara aktarıldığı yerler olduğunu söyledi.

Keçe işleme sanatının gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini ifade eden Şen, müzecilik faaliyetlerini arttırmak için çalıştıklarını kaydetti.