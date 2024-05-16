Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde atık yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, atık yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 19:19 Güncelleme: 16.05.2024 - 19:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde atık yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, atık yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Evrensekiz beldesindeki bir atık yağ fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, olay yeri çevresinde güvenlik önlemi alındı.

        İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Kobani davasında karar açıklandı
        Kobani davasında karar açıklandı
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        'Bavul ticaretine' telefon önlemi!
        'Bavul ticaretine' telefon önlemi!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Netanyahu ve Savunma Bakanı arasında kriz
        Netanyahu ve Savunma Bakanı arasında kriz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Kripto kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu
        Kripto kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde keçe işleme sanatıyla yapılan "Çingene kızı" tablosu ilgi çe...
        Kırklareli'nde keçe işleme sanatıyla yapılan "Çingene kızı" tablosu ilgi çe...
        Kırklareli'nde 2 göçmen kaçakçılığı sanığına 12'şer yıla kadar hapis istemi
        Kırklareli'nde 2 göçmen kaçakçılığı sanığına 12'şer yıla kadar hapis istemi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde engelli öğrenciler dans ve ritim gösterisi yaptı
        Kırklareli'nde engelli öğrenciler dans ve ritim gösterisi yaptı
        Kırklareli Valisi Ekici, başarılı sporcularla bir araya geldi
        Kırklareli Valisi Ekici, başarılı sporcularla bir araya geldi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa