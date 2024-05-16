Kırklareli'nde atık yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, atık yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, atık yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Evrensekiz beldesindeki bir atık yağ fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, olay yeri çevresinde güvenlik önlemi alındı.
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale çalışmaları sürüyor.
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