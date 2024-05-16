GÜNCELLEME - Kırklareli'nde atık yağ tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Kırımlı ile Evrensekiz Belediye Başkanı Birol Özbay, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Evrensekiz beldesindeki madeni, motor, hidrolik atık yağlarını dönüştüren tesisin depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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