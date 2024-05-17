Kırklareli'nde gümrük kaçağı içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Kırklareli'nde kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Kırklareli'nde kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri piyasaya kaçak içki satıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler Lüleburgaz ilçesinde iki şüphelinin bulunduğu otomobilde arama yaptı.
Aramada 27 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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