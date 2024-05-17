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        Kırklareli'nde gümrük kaçağı içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kırklareli'nde kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 08:30 Güncelleme: 17.05.2024 - 08:30
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        Kırklareli'nde gümrük kaçağı içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Kırklareli'nde kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri piyasaya kaçak içki satıldığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler Lüleburgaz ilçesinde iki şüphelinin bulunduğu otomobilde arama yaptı.

        Aramada 27 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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