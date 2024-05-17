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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 09:38 Güncelleme: 17.05.2024 - 09:38
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        Kırklareli'nde jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini denetledi.

        Jandarma komutanlığı ekipleri bir çok bölgede denetim yaptı.

        Denetimde yaklaşık 100 motosiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi.

        Denetimde belgeleri eksik veya çeşitli kusurlarından dolayı bazı sürücülere idari yaptırım uygulandı.

        - KLÜ'de Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Gıda İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür başkanlığında Rektörlükte düzenlenen toplantıda "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı" değerlendirildi.

        Şengörür, üniversite olarak yeni gıda ürünleri üretilmesi amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Gıda güvenliğinin önemli olduğunu ifade eden Şengörür, çalışmalarla bölgesel kalkınmaya önem verdiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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