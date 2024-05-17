Kırklareli'nde okul servisleri denetlendi

Açıklamada, okul çağındaki çocukların huzurlu ve güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak, denetim faaliyetleri ile okul servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak trafik kazalarını önleme maksadıyla araçların denetlendiği ifade edildi.

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