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        Kırklareli'nde okul servisleri denetlendi

        Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 15:00 Güncelleme: 17.05.2024 - 15:00
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        Kırklareli'nde okul servisleri denetlendi
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        Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerini denetledi.

        Vize ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde personel ve öğrencilerin emniyet kemerleri kontrol edildi.

        Emniyet kemerinin öneminin anlatıldığı denetimde, araca biniş ve iniş konularında öğrenciler bilgilendirildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, okul servisi denetimlerine ağırlık verildiği belirtildi.

        Açıklamada, okul çağındaki çocukların huzurlu ve güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak, denetim faaliyetleri ile okul servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak trafik kazalarını önleme maksadıyla araçların denetlendiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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