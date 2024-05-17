Kırklareli Doğa ve Koruma Derneği üyelerince, Kofçaz ilçesine bağlı Kula köyünde altın madeni aranması için "ÇED gerekli değildir" kararına tepki gösterdi.

Dernek avukatı Dilara Gürel, dernek binasında yaptığı açıklamada, Kula köyünde 18 hektarlık alana kurulması planlanan altın madeni sahasına karşı çıktıklarını söyledi.

Bölgenin doğal ve kültürel varlıklarını zengin bir yer olduğunu anlatan Gürel, sit alanı olarak ilan edilen bölgede mağaralar, endemik türler ve kültürel varlıkların yer aldığını kaydetti.

Söz konusu maden faaliyeti için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce "ÇED gerekli değildir" kararı verildiğini ifade eden Gürel, aynı firma tarafından ve aynı bölge için 2015 yılında yapılan başvuruda "ÇED gereklidir" kararının verildiğini hatırlattı.

Gündoğdu, mesajında 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasının Türkiye'nin tam bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başlangıcı olduğunu belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençlik ve Spor Bayramı'nı gençlere armağan ettiğini ifade eden Gündoğdu, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltecek ve onu yarınlara taşıyacak olan yegane güç hiç kuşkusuz Türk gençliğinin azim ve heyecanıdır. Bugün bizlere düşen görev ise Atatürk'ün güvendiği ve inandığı gençlerimize eğitim, fırsat ve istihdam eşitliğini sağlayarak onlara geleceğe güvenle bakabilecek şartları ve ortamı yaratmaktır. Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da başlattığı Anadolu direnişinin ortaya koyduğu özgürlük ve bağımsızlık arzusu bugün şartlar ne olursa olsun bizlerin de vazgeçilmez güç ve onur kaynağıdır."