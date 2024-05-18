Kırklareli'nde merada kaybolan 38 büyükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu

Kırklareli'nde merada kaybolan 38 büyükbaş hayvan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.

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