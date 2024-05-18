Kırklareli'nde merada kaybolan 38 büyükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu
Kırklareli'nde merada kaybolan 38 büyükbaş hayvan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.
Kırklareli'nde merada kaybolan 38 büyükbaş hayvan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.
Kayalı köyünde büyükbaş hayvan yetiştiren Bilal Dişdiş'e ait 38 düve merada kayboldu. Dişdiş'in ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler çalılık bölgede kaybolan hayvanların yerini, 6 saatlik çalışma sonucu dron yardımıyla tespit etti.
Düveler, bulunduğu yerden alınarak sahibine teslim edildi.
Üretici Dişdiş, kaybolan hayvanlarını bulan ekiplere teşekkür etti.
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