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        Kırklareli Valisi Ekici ve AK Parti Milletvekili Sarıçam Ankara'da ziyaretlerde bulundu

        Kırklareli Valisi Birol Ekici ve AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 11:12 Güncelleme: 18.05.2024 - 11:12
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        Kırklareli Valisi Ekici ve AK Parti Milletvekili Sarıçam Ankara'da ziyaretlerde bulundu
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici ve AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Ekici ile Sarıçam'ın Ankara ziyaretleri kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı ziyaret ettiği bildirildi.

        Açıklamada, Ekici ve Sarıçam'ın kentte devam eden projeler hakkında Bayraktar ile görüştüğü belirtildi.

        Ekici ve Sarıçam, ardından Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'ya ziyarette bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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