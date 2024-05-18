Kırklareli Valisi Ekici ve AK Parti Milletvekili Sarıçam Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici ve AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Ekici ile Sarıçam'ın Ankara ziyaretleri kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Açıklamada, Ekici ve Sarıçam'ın kentte devam eden projeler hakkında Bayraktar ile görüştüğü belirtildi.

Ekici ve Sarıçam, ardından Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'ya ziyarette bulundu.