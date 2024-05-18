Kırklareli'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan "Narko Alan" uygulamasına aralarında özel harekat polislerinin de olduğu yaklaşık 200 polis katıldı.

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