Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Deprem bölgesinde tanışıp evlenen hemşire çift, aynı hastanede görev yapıyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde aynı hastanede görev yapmalarına rağmen, depremzedelere sağlık hizmeti vermek için gönüllü gittikleri Hatay'da tanışarak evlenen Ayşen ve Samet Sevinç, hemşirelik mesleğini özveriyle sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 11:55 Güncelleme: 18.05.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deprem bölgesinde tanışıp evlenen hemşire çift, aynı hastanede görev yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde aynı hastanede görev yapmalarına rağmen, depremzedelere sağlık hizmeti vermek için gönüllü gittikleri Hatay'da tanışarak evlenen Ayşen ve Samet Sevinç, hemşirelik mesleğini özveriyle sürdürüyor.

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinin farklı birimlerinde hemşire olarak 4 yıldır görev yapan Ayşen ve Samet Sevinç, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede görev alabilmek için gönüllü oldu.

        Aynı araçla Hatay'a giderken tanışan hemşireler, bölgedeki görevleri sonrası Kırklareli'ne döndü.

        Arkadaşlıklarını devam ettiren genç meslektaşlar, geçen ay evlenmeye karar vererek dünyaevine girdi.

        Hemşire Ayşen Sevinç, AA muhabirine, annesinin hayali hemşirelik mesleğini yaptığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Mesleğinin zor ancak keyifli olduğunu belirten Sevinç, hastalara el uzatmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gönüllü olarak Hatay'a görev yaptığını anlatan Sevinç, burada aynı hastanede görevli hemşire, daha sonra hayat arkadaşı olacak Samet Sevinç ile tanıştığını dile getirdi.

        Arkadaşlık sürecinin ardından evlenme kararı aldıklarını ifade eden Sevinç, "Eşimle aynı hastanede aynı mesleği paylaşmak çok güzel. İnsanların iyileştiğini görmek bize umut verdiği için işimizi severek yapıyoruz. İkimiz de sağlık ekibinde olduğumuz için birbirimizi anlayabiliyoruz. Başka meslek grubundaki kişiler benim yorgunluğumu anlayamayacakken eşim bunu anlayabiliyor. Meslektaş olmanın birçok kolaylığı var." diye konuştu.

        Samet Sevinç de yaklaşık 4 yıldır sürdürdüğü hemşirelik mesleğinde hastaların sağlığına kavuştuğunu görmenin kendisine huzur verdiğini söyledi.

        Hatay'da tanıştığı meslektaşıyla yuva kurmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Sevinç, "Eşimle deprem bölgesinden döndükten sonra evlenmeye karar verdik. Aynı meslekteyiz, hemşireliğin biraz zorlukları oluyor ama biz alışığız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Konutta düşüş sürecek mi?

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim yapıldı
        Kırklareli'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim yapıldı
        Kırklareli Valisi Ekici ve AK Parti Milletvekili Sarıçam Ankara'da ziyaretl...
        Kırklareli Valisi Ekici ve AK Parti Milletvekili Sarıçam Ankara'da ziyaretl...
        Kırklareli'nde merada kaybolan 38 büyükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu
        Kırklareli'nde merada kaybolan 38 büyükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde okul servisleri denetlendi
        Kırklareli'nde okul servisleri denetlendi
        Kırklareli Valisi Ekici'den Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
        Kırklareli Valisi Ekici'den Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı