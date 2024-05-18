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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevresi güvenliği ve okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 11:59 Güncelleme: 18.05.2024 - 11:59
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevresi güvenliği ve okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Denetimde servis araçları kontrol edilerek yaşanabilecek kazaların önlenmesi amacıyla sürücüler ve öğrenciler güvenli yolculuk hakkında bilgilendirildi.

        Ekipler, 57 araç ve sürücünün evraklarını kontrol etti.

        Denetimde 2 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        - Standart dışı plaka denetimi

        Kırklareli'nde standart dışı plaka takılan 3 araç trafikten men edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri kent girişlerinde denetim gerçekleştirdi.

        Denetimde ekipler 581 araç ve sürücüsünü denetledi.

        Standart dışı plaka takıldığı belirlenen 3 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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