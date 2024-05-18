Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Birol Ekici'den Müzeler Haftası mesajı

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Müzeler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 16:47 Güncelleme: 18.05.2024 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Valisi Birol Ekici'den Müzeler Haftası mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Müzeler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Ekici, mesajında müzelerin uygarlık tarihine ışık tuttuğunu belirtti.

        Müzelerin binlerce yıl geçmişe uzanan kültürel tarihin izlerini barındırdığını ifade eden Ekici, müzelerin geçmiş ile gelecek arasında köprü vazifesi gören özel mekanlar olduğunu kaydetti.

        Müzelerin gelecek nesillere tarih ve sanat bilinci kazandırdığını dile getiren Ekici, şunları kaydetti:

        "Dünya mirasını, medeniyet birikimini inceleyip koruyarak insanlığa sunan, toplumun estetik zevkinin yükselmesine katkıda bulunan müzeler, uygarlık tarihine ışık tutarak kültür ve sanat birikimlerini günümüze taşımaktadırlar. Bugünü anlamak, ancak dünü tanımak ve anlamakla mümkündür.

        Tarihi bilgilerin ortaya çıkarılıp, geçmişin doğru yorumlanmasına vesile olan müzelerimiz, aynı zamanda farklı toplumların ve kültürlerin birbirlerini tanımalarını, bireylerde tarih ve kültür bilincinin oluşmasını sağlar. Binlerce yıllık tarihi ile muhteşem bir kültürel varlığa ev sahipliği yapan ülkemizde, tarihi aydınlatan ve geçmişle gelecek arasında köprü kuran birçok müze bulunmaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Arat'tan teknik direktör açıklaması!
        Arat'tan teknik direktör açıklaması!
        21 yaşındaydılar... 2 gencin feci ölümü!
        21 yaşındaydılar... 2 gencin feci ölümü!
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Et tesisinde eziyet! 5 gözaltı
        Et tesisinde eziyet! 5 gözaltı
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Dekor duvar düğünde devrilmişti! İşte Efe'nin canı için istenen ceza!
        Dekor duvar düğünde devrilmişti! İşte Efe'nin canı için istenen ceza!
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Deprem bölgesinde tanışıp evlenen hemşire çift, aynı hastanede görev yapıyo...
        Deprem bölgesinde tanışıp evlenen hemşire çift, aynı hastanede görev yapıyo...
        Kırklareli'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim yapıldı
        Kırklareli'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim yapıldı
        Kırklareli Valisi Ekici ve AK Parti Milletvekili Sarıçam Ankara'da ziyaretl...
        Kırklareli Valisi Ekici ve AK Parti Milletvekili Sarıçam Ankara'da ziyaretl...
        Kırklareli'nde merada kaybolan 38 büyükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu
        Kırklareli'nde merada kaybolan 38 büyükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa