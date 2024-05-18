Kırklareli Valisi Birol Ekici'den Müzeler Haftası mesajı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Müzeler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında müzelerin uygarlık tarihine ışık tuttuğunu belirtti.

Müzelerin binlerce yıl geçmişe uzanan kültürel tarihin izlerini barındırdığını ifade eden Ekici, müzelerin geçmiş ile gelecek arasında köprü vazifesi gören özel mekanlar olduğunu kaydetti.

Müzelerin gelecek nesillere tarih ve sanat bilinci kazandırdığını dile getiren Ekici, şunları kaydetti:

"Dünya mirasını, medeniyet birikimini inceleyip koruyarak insanlığa sunan, toplumun estetik zevkinin yükselmesine katkıda bulunan müzeler, uygarlık tarihine ışık tutarak kültür ve sanat birikimlerini günümüze taşımaktadırlar. Bugünü anlamak, ancak dünü tanımak ve anlamakla mümkündür.