Gurbetçi hayırsever, eşeğinin heybesindeki kitapları dağıttığı Kırklarelili çocukları sevindirdi

Almanya'da yaşayan Ersin Bilge, eşeğinin heybesine yüklediği kitap ve kırtasiye malzemelerini Kırklareli'nin Üsküp beldesinde çocuklara dağıttı.

"Türkiye'nin eşekli Dostoyevski"si olarak tanınan ve 30 yıldır yurt dışında ikamet eden 60 yaşındaki gurbetçi hayırsever Bilge, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için eşeği Karakaçan ile köylerdeki ve kırsal mahallelerdeki çocuklara kitap ve kırtasiye malzemesi ulaştırıyor.

Üsküp Belediyesi ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kırklareli Şubesince gerçekleştirilen, Üsküp'te Şenlik Var etkinliğine katılan Bilge, Türk ve dünya klasikleri ile kırtasiye malzemelerini dağıttığı çocukları sevindirdi.

Bilge, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin eşekli Dostoyevski"si olarak her bir çocuğa ulaşmak istediğini belirtti. Eşekle birçok il, ilçe, belde ve köye giderek çocuklara kitap dağıttığını ifade eden Ersin Bilge, Türkiye'de çocukların hayallerini yükseltmesini istediğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Kendi coğrafyamdan, kendi ülkemden çıkacak bir bilim adamını duymak ya da görmek, onun mutluluğunu ve onurunu yaşamak için kendimi bu yola, bu davaya adamışım. Şu ana kadar 7 bin 700 köy çocuğuna dokunabildim. İnsanlık için bir şeyler yapmalıyız. Evren için dostluğumuz için kardeşliğimiz için bir şeyler yapmalıyız. Dokunduğum çocukların biri ileride bir gün ülkenin siyasetine, ekonomisine dokunursa çok mutlu olurum, çok sevinirim. Benim hayalim budur. Hayalleri peşinde koşan biriyim. Eşek çocukluğumda sadece kağnı arabalarında kullanılırdı. Birisi de eşeğe kalem, defter yükleyip keşke getirmiş olsaydı ama kimse dokunmadı. Artık 60 yaşında çocuklarla çocukluğumu yaşamak istiyorum. Çocukluğumu da yaşamaktan çok mutluyum."