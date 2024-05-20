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        Kırklareli ve Tekirdağ'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 15 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 12:30 Güncelleme: 20.05.2024 - 12:30
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        Kırklareli ve Tekirdağ'da 15 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 15 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri Kofçaz ilçesinde yaptığı denetimlerde 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri de Saray ilçesinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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