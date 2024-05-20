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        Kırklareli'nde yağmur ve şükür duası sırasında sağanak etkili oldu

        Kırklareli'nde düzenlenen yağmur ve şükür duasında sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 13:27 Güncelleme: 20.05.2024 - 13:27
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        Kırklareli'nde yağmur ve şükür duası sırasında sağanak etkili oldu
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        Kırklareli'nde düzenlenen yağmur ve şükür duasında sağanak etkili oldu.

        İl Müftülüğünce Pınarhisar ilçesinin Kurudere köyündeki mesire alanında yağmur ve şükür duası programı düzenlendi.

        İl Müftüsü Yusuf Eviş, programda Kur'an-ı Kerim okudu.

        Eviş'in dua ettiği sırada sağanak başladı. Bazı vatandaşlar şemsiyeleri ile yağıştan korunmaya çalıştı.

        Eviş, yağışın başlamasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

        Yağmur duasının bölgede önemli bir yere sahip olduğunu belirten Eviş, her köy ve beldede yağmur duası programı yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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