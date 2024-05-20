Kırklarelili yazılımcıdan traktörler için yerli yarı otonom sürüş yazılımı

UFUK ERTOP - Kırklareli'nde yazılım geliştirme uzmanı Sezer Yalçın, traktörler için otomatik yerli yarı otonom sürüş yazılımı hazırladı.

Yalçın, ABD'deki "Silikon Vadisi"nde bazı teknoloji firmalarında çalıştıktan sonra memleketi Kırklareli'ne dönerek girişimci oldu.

Babaeski ilçesinin Müsellim köyünde, KOSGEB'den aldığı AR-GE desteğiyle evinin bahçesindeki atölyesinde çalışmalara başlayan Yalçın, traktörler için yerli yarı otonom sürüş yazılımı hazırladı.

Yalçın'ın hazırladığı sistem, traktörlerin GPS aracılığıyla otomatik olarak yönlendirilmesini sağlıyor. Bu sistem sayesinde traktörü kullananların yorgunluğu azaltılıyor.

Şu anki aşamada sistem, traktörün sadece direksiyonunu kontrol edebiliyor ancak ileriki aşamalarda gaz ve vites gibi kontrol özelliklerinin eklenmesi planlanıyor.

- Tam otonom sistem için çalışıyor

Yalçın, AA muhabirine tarımda dijitalleşmenin daha fazla uygulanması için çalışmalar yaptığını söyledi.

KOSGEB ile birçok başarılı projeye imza attığını ifade eden Yalçın, son geliştirdiği yazılım ve donanım ile traktörler için yarı otonom otomatik dümen sistemini hazırladığını belirtti.

Şu an için yarı otonom olarak çalışan ürünü geliştirmek için çabaladığını ifade eden Yalçın, tam otonom sürüş için yazılım ve donanım üzerinde çalıştığını kaydetti.