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        Kırklareli'nde yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı

        Kırklareli'nde yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 16:57 Güncelleme: 20.05.2024 - 16:57
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        Kırklareli'nde yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı
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        Kırklareli'nde yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı.

        Pınarhisar ilçesinde yol kenarında yaralı karaca olduğunu gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

        İhbarın ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler bölgede buldukları yaralı karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne getirdi.

        Karaca tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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