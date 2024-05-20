Kırklareli'nde yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı
Kırklareli'nde yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı.
Kırklareli'nde yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı.
Pınarhisar ilçesinde yol kenarında yaralı karaca olduğunu gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler bölgede buldukları yaralı karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne getirdi.
Karaca tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.
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