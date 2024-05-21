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        Kırklareli'nde kamyonet kasasında 51 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde kamyonet kasasında 51 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 08:10 Güncelleme: 21.05.2024 - 08:10
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        Kırklareli'nde kamyonet kasasında 51 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde kamyonet kasasında 51 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Asilbeyli köyü yakınlarında yaptıkları uygulamada, bir otomobil ile kamyonete "dur" ihtarında bulundu.

        İki araç da ikaza uymayarak bölgeden kaçtı. Araçlar kovalamaca sonucu jandarma ve polis ekiplerince kent merkezinde durduruldu.

        Kamyonetin kasasında farklı uyruklarda 51 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

        Düzensiz göçmenler işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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