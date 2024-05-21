Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde koruma ve bakım altındaki çocuklar Aşağıpınar Ören Yeri'ni ziyaret etti.

Müze Müdür Vekili İlknur Yaz, çocuklara Aşağıpınar kazıları hakkında bilgi verdi.

Çocuklar ardından dal evleri gezip 8 bin 200 yıllık köy yaşamının anlatıldığı maketleri gözlemledi.

- Gençlik Haftası

Kırklareli'nde Gençlik Haftası etkinliklerle kutlanıyor.

Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesinde düzenlenen etkinlikte Samet Kök, İstasyon 39 ve Sezer Altınok konser verdi.

Belediye Başkanı Derya Bulut, Gençlik Haftası'nın coşkuyla kullandığını söyledi. Etkinliklere katılan gençlere teşekkür eden Bulut, bu ülkenin geleceğinin gençlere emanet olduğunu kaydetti. - Kan bağışı kampanyası Kırklareli'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesince İstasyon Caddesi'nde kan bağışı çadırı kuruldu. Çok sayıda vatandaş kan bağışında bulundu. Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, kan bağışı kampanyalarına destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Kan bağışının sürekli bir ihtiyaç olduğunu anlatan Göç, sağlıklı vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti. -Kırklareli'nde öğrencilere "Güvenli trafik eğitimi" verildi Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce öğrencilere "Güvenli trafik eğitimi" verildi. Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında ekipler Babaeski Mimar Sinan İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi. Ekipler, öğrencilere güvenli karşıdan karşıya geçiş yöntemleri, genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı ve araçlarda güvenli yolculuk gibi konularda bilgi verdi.