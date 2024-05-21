Kırklareli Valisi Ekici, Lüleburgaz'da muhtarlarla bir araya geldi

Muhtarların devlet ile halk arasında köprü vazifesi gördüğünü anlatan Ekici, muhtarlara teşekkür etti.

Ekici, muhtarların kendilerine ilettiği tüm istekleri yerinde çözüme kavuşturma istediklerini söyledi.

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